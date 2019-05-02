Lider ülke Türkiye amacına sadığız

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı bozmaya yönelik çabalara dikkat çekti. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlı olduklarını kaydederek özetle şunları söyledi:MHP'ye küstahça eyalet hatırlatması yapan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler arasına nifak sokmak için mücadele eden dönek ve köksüzlerin FETÖ ve PKK'yla aynı kareye girmeleri rezalettir. Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur.CHPİP-HDP ittifakı zeminini genişletmeye çalışırken, Türkiye muhalifi çevreler zamanı lehlerine çevirme telaşındayken, Cumhur İttifakı'na yönelik bilinçli ve organize saldırıların varlığı gizlenemez düzeye ulaşmıştır. MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. 2023 Lider Ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız.Cumhur İttifakı Türkiye'yi geleceğe taşımalıdır. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur.Türkiye'dir Cumhur İttifakı Türk milletinin takdiri, tercihi ve ufuk bayrağıdır. Bu ittifakın mimarı 82 milyon Türk vatandaşıdır. Cumhur İttifakı Türkiye'dir.