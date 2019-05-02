Trump temmuzda Türkiye’ye geliyor

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan'la üç gün önce bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Türkiye'ye geleceği belirtildi. Erdoğan 14 Aralık 2018'de yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ı Türkiye'ye davet etmişti. Ziyaretin bu davet üzerine planlandığı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ziyaretinin tarihinin belirlenmesi de ele alınmıştı. Trump'ın ziyareti konusunda temmuz ayı dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıldığı belirtildi.. Bu ziyaret, gerçekleşmesi halinde Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.