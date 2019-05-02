“Türkiye’nin tüm güvenlik endişeleri giderilecek”

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninSuriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin vurgulandığı toplantıda, Suriye ve Fırat'ın doğusunda terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ,PKK/ YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, İdlib mutabakatının korunması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi. Görüşmede, oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile de görüştü. Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçen Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.