31 Mart seçimlerinde susan Oy ve Ötesi yeni seçimler öncesi yine harekete geçti

Oy ve Ötesi isimli oluşum, 250 bin gönüllüsünü e-mail yoluyla göreve çağırdı. Gönüllülere gönderilen e-mailde; "31 Mart Pazar günü hep birlikte gözlemlediğimiz ve gönüllü olarak yaptığımız çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördüğümüz seçimlerin bir parçası olan İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerinin yenileceği süreçte Oy ve Ötesi olarak elbette yine görev ve sorumluluk alacağız" denildi.

OY VE ÖTESİ; SAHTE MÜŞAHİT KARTLARIYLA SANDIKLARDA GÖREV YAPIYOR!

Oy ve Ötesi adlı oluşum, 24 Haziran seçimlerinde sandık kurulu üyeliği ve müşahit olarak 25 bine yakın görevlisi görev yaptı. Oy ve Ötesi oluşumunun, sahte müşahit kartlarıyla sandıklarda görev yaptığı tespit edilmişti.

İşte oy hırsızlığı yapıldığını gösteren 19 sandıkla ilgili yeni ortaya çıkan belgeler!

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE ORGANİZE OY HIRSIZLIĞINDA YER ALDI MI?

Oy ve Ötesi adlı oluşumun, 31 Mart yerel seçimlerinde gerçekleşen organize oy usulsüzlüğünde yer alıp almadığının araştırıldığı öğrenildi.

OY VE ÖTESİ; 31 MART SEÇİMLERİNDE İLK DEFA SESSİZ KALDI

2014 yılından bugüne altı seçimde görev yapan Oy ve Ötesi adlı oluşumun üyeleri; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalınmasını görmezden geldi.

Oy ve Ötesi adlı oluşum; oy sayım döküm cetvellerinin 5 bin 388'inin mühürsüz, 694'ünün imzasız, 211'inin boş olduğunu tespit edilmesini gündeme dahi getirmedi.

Oy ve Ötesi adlı oluşum; sahte seçmen sandık tutanakları, Binali Yıldırım'ın yüksek aldığı oyların YSK sistemine "sıfır oy", "bir oy" ve "iki oy" olarak işlenmesi ve yeniden sayımı istenen sandıklara ait çuvalın içerisinden seçmen listesi, sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanağını çıkmaması hakkında yazılı açıklamada dahi bulunmadı!

Oy ve Ötesi adlı oluşum; 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmasına rağmen, söz konusu yasadışı görevlendirmeleri eleştirmedi.

31 MART SEÇİMLERİNDE SUSKUN KALAN OY VE ÖTESİ; 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE YENİDEN ORTAYA ÇIKTI! Oy ve Ötesi adlı oluşum; Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK); İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesi üzerine yeniden ortaya çıktı. Oy ve Ötesi; 250 bin gönüllüsünü e-mail yoluyla göreve çağırdı. Oy ve Ötesi oluşumu tarafından gönderilen e-mailde, şöyle denildi:

"Sevgili gönüllümüz, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da büyükşehir belediye seçimlerinin yenilenmesi yönünde verdiği tarihi kararın ardından, 23 Haziran'da gerçekleşmesi öngörülen oylama ile ilgili yol haritamız hakkında sizlere bilgi vermek isteriz.

31 Mart Pazar günü hep birlikte gözlemlediğimiz ve gönüllü olarak yaptığımız çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördüğümüz seçimlerin bir parçası olan İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerinin yenileceği süreçte Oy ve Ötesi olarak elbette yine görev ve sorumluluk alacağız. Çalışmalarımızda yine birlikte olacağımızı umuyor, iptal kararı sonrası daha da önem kazanan "şeffaf ve denetlenebilir seçim" hedefine ulaşabilmek için mutlaka desteğiniz bekliyoruz.

Yeniden yapılacak oylamada hangi yöntemle ve hangi kapsamda görev alacağımız konusunda ayrıntılı bilgili birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız."

"90 BİN KİŞİ ONLİNE EĞİTİMLERİMİZİ İZLEDİ, 25 BİNE YAKIN GÖNÜLLÜ SANDIK BAŞINDA GÖREV ALDI"

Oy ve Ötesi oluşumu üyeleri 2014 yılından bugüne kadar altı seçimde görev aldı. Oy ve Ötesi'nin raporunda; "Oy ve Ötesi olarak seçim gününe katkı sağlamak adına yaptığımız bilinçlendirme kampanyalarımız neticesinde 3 milyona yakın kişiye ulaştık. Yaklaşık 90 bin kişi online eğitimlerimizi izledi. Sandık kurulu üyeliği ve müşahitlik odaklı çağrılarımız sonucunda 25 bine yakın gönüllümüz siyasi partiler aracılığı ile sandık başında görev aldı" deniliyor.

80 İLDEN TOPLAM 230 BİN TUTANAK GÖRSELİ SİSTEME KULLANICILAR TARAFINDAN GİRİLDİ

Oy ve Ötesi oluşumu üyeleri, 16 Nisan seçimlerinde T3 Tutanak Gönder mobil uygulamasını geliştirip, tüm seçmenlere sunduklarını iddia ediyor. Raporda; "Dört günde 165 bin kişinin indirmiş olduğu mobil uygulamamız sayesinde seçim günü 80 ilden toplam 230 bin tutanak görseli sisteme kullanıcılar tarafından girildi. Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan T3 uygulamamız, siyasi partilerin itiraz süreçlerini tamamlayabilmeleri için önemli bir katkı sağladı ve sürecin tamamlayıcısı oldu"

432 BİN TARANMIŞ SANDIK SONUÇ TUTANAĞI VE SAYIM DÖKÜM CETVELİ Raporda; Oy ve Ötesi grubunun 432 bin taranmış Sandık Sonuç Tutanağı ve Sayım Döküm Cetvelini, birbiri ve sandıkların resmi sayısal sonuçlarıyla karşılaştırdığı, bu karşılaştırma için dünyanın dört bir yanındaki 90 bin T3 gönüllüsünün 3 milyonun üzerinde veri girişi yaptığını ifade edildi.

YAVUZ: HER SEÇİMDE KIYAMETİ KOPARTIRKEN BU SEÇİMDE NİÇİN SESLERİ ÇIKMADI?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Oy ve Ötesi grubunun her seçimde kıyameti kopartırken bu seçimde niçin sesleri çıkmadı?" diye sormuştu. SABAH'a konuşan Yavuz, "Beni düşündürten çok şey var. Oy ve Ötesi 2014 yılından veri var. Özellikle 24 Haziran'da çok gür çıktı sesleri. Ve hatta ilk kez sizin aracılığınızla paylaşalım; birtakım raporlar da yayınladılar. Mesela 'Bu kadar şu partiye oy kaydırıldığını gördük' şeklinde... Peki, bu seçimlerde niçin yok bunlar. Bu sefer sesleri niye o oranda çıkmadı? Oy ve Ötesi diyor ki; 'Bizim en temel görevimiz yanlışlıkları, usulsüzlükleri, haksızlıkları fark etmek ve ilgili partiye bunu bildirmek. AK Parti'den kime bildirmişler?" diye sormuştu.