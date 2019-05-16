AK Parti'nin yaptırdığı araştırmadan: En çok küskün Esenyurt'ta

İLK SIRADA ESENYURT YER ALDI

Yapılan çalışmada oy kullanan ve kullanmayan seçmenin sayısının yanı sıra, geçerli ve geçersiz oy miktarları ve kazanan partinin verileri belirlendi. Buna göre, 2014 yılında en çok Küçükçekmece seçmeni oy kullanmazken; 31 Mart seçimlerinde ise ilk sırada Esenyurt yer aldı.

İstanbul'da hedef küskün seçmenler

Esenyurt'ta 100 bin seçmen sandığa gitmezken; ikinci sırada 87 bin ile Küçükçekmece, üçüncü sırada ise 78 bin ile Pendik geliyor.

İşte İstanbul'daki küskün seçmenlerin ilçelere göre dağılımı

19 BİN GEÇERSİZ OY

Yine 2014'te en çok geçersiz oy Ümraniye'de çıkarken, 31 Mart'ta Esenyurt'ta 19 bin geçersiz oy kullanıldı. Esenyurt'tan sonra en çok geçersiz oy kullanılan ilçeler Küçükçekmece ve Pendik oldu. Geçersiz oy kullanımın en az olduğu ilçeler ise nüfus yoğunluğu dikkate alındığında Adalar ve Şile.

AK Parti, Kürt seçmenin de ağırlıklı olduğu bu ilçelerde küskün seçmeni sandığa taşımak için stratejiler geliştirecek. AK Parti yönetimi ve milletvekilleri hemşehrilerinin yoğun olduğu yerlerde seçim çalışması yapacak. Küskün seçmenin gönlünü almak için milletvekilleri İstanbul'daki hemşehri dernekleri ve STK'larla sık sık bir araya gelecek.