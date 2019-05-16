Başsavcık o tedbiri kaldırdı

13 Nisan günü isminin Sertuğ Sürenoğlu olduğu öğrenilen şahıs, Çırağan Caddesi'nden Cumhurbaşkanlığı konvoyu geçtiği esnada iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamda oturduğu kısma doğru koşup "Şer…z kö..k, bir düğün için trafik mi kesilir l.." şeklinde bağırmıştı. Bu durum ardından şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere araca davet edildiğinde ise, "Siz kimsiniz l… Beni götüremezsiniz" şeklinde sözler söyleyerek fiziksel olarak direnmişti.

Sonradan avukat olduğu öğrenilem Sertuğ Sürenoğlu, gözaltına alınmış sevk edildiği adliyede ev hapsi kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

Sertuğ Sürenoğlu'nun itirazı reddedilmiş kararın uygulanmasının devamına hükmedilmişti.

İstsnbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sürenoğlu hakkında adli kontrol kararı olarak 'ev hapsi'tedbirini yeniden gözden geçirdi. Delillerin toplandığını değerlendiren Başsavcılık tedbirin kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklama yapılmıştı: "Bazı basın yayın organlarında 'Yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği' şeklinde verilen haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

13 Nisan 2019 günü Çırağan Caddesi üzerinde seyreden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ait konvoyunun geçişi sırasında haberlere konu şahsın, 13 Nisan tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre 'Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna' dair iddialar ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır"