Binali Yıldırım Ümraniye'de vatandaşlarla sahurda bir araya geldi

Binali Yıldırım, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan Ümraniye Belediyesi iftar alanında vatandaşlarla bir araya geldi, burada kurulan çeşitli illerin tanıtım standlarını gezdi. Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlarla birlikte sahur yapan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Ramazan'ın hayırlı uğurlu ve aydınlık olmasını diledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Ümraniye'de belediyede, Başkanımız İsmet Yıldırım'ın düzenlediği yaşlılar ve engelliler iftarında bir araya geldik. Büyük sevgi ve muhabbet oldu benim için. Bugün başka bir programa da gittik. Ordan da söz verdik, 'gece 12'de gelebilirim, acaba orada kimse bulabilir miyim?' dedim. Başkanımız bana, 'gel o zaman anlarsın' dedi. Geldik, gördük, mahçup olduk söylediğimize. Maşallah Ramazan, dolu dolu bereketiyle geçiyor. Ramazan bereket demek, Ramazan günahlardan kurtuluş demek.

Bir seçim geçirdik, 31 Mart'tan bir şey anlamadık. Çalıştık çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. Yani sahip çıkılmadıysa hırsızın günahı yok mu, hırsızlık mübah mı? Tabiki sahip çıkmamız gerekir. O halde 23 Haziran'da sahip çıkıyoruz. Bu işin hesabını 23 Haziran'da Ümraniye soracaktır. Allah sizden razı olsun. Başkanınızı seçtiniz, sağolun. Bana da destek verdiniz sağolun ama 'ecük' eksik kaldı. Şimdi o eksiği tamamlayacağız. Sadece tamamlamakla kalmayacağız, biraz da fazla olsun ki işi sağlama bağlayalım."

"HERKES BİR, İKİ ARKADAŞINI ALIP MUTLAKA SANDIĞA GETİRECEK"

Binali Yıldırım, seçimde herkese görev düştüğünü hatırlatarak, "Görevimiz oyumuzu vermek. Sadece kendimiz değil, herkes bir arkadaşını, iki arkadaşını alıp mutlaka sandığa getirecek." diye konuştu.

Ümraniye'de 77 bin oy vermeyen, sandığa gitmeyen seçmen olduğunu söyleyen Yıldırım, "Biz ne kadar geride kaldık, 13 bin 700. Ümraniye'nin yarısı gitse zaten başka şeye ihtiyaç yok. Bu iş mühim. Başkanımız, teşkilatımız, gençlik kollarımız ve hanım kollarımız çalışıyor. Sadece onların çalışmasına işi bırakmayacağız, hepimiz çalışacağız. İnşallah 23 Haziran'da bu işi halledeceğiz. Her şey daha güzel olacak, hak yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'den sonra Maltepe Metro İstasyonu'na geçerek, buradaki teknik alanda tamir ve bakım çalışmaları yapan personelle birlikte sahur yaptı.

Trenlerin bakımlarının yapıldığı bölümde kurulan sofrada çalışanlarla birlikte sahur yemeği yiyen Yıldırım, işçilerle sohbet etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.