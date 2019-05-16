BM'nin Myanmar ordusuna yönelik boykot çağrısından aktivistler memnun

Sivil toplum kuruluşu "Özgür Rohingya Koalisyonu"ndan yapılan açıklamada, Arakanlı aktivistlerin ve uluslararası destekçilerinin, Arakanlı Müslümanların Myanmar tarafından onlarca yıldır maruz kaldığı zulmü sona erdirmek için çalıştığı ve BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu tarafından uluslararası topluma yapılan, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımların ve diğer desteklerin kesilmesi çağrısını tartışmasız biçimde memnuniyetle karşıladığı ve desteklediği bildirildi.

Açıklamada, BM Misyonuna, Myanmar ordusundaki komutanların dünya genelinde izole edilmesi yönünde yaptığı çağrı için teşekkür edildi.

Özgür Rohingya Koalisyonu tarafından, Columbia Üniversitesi Güney Asya Enstitüsü ve Bernard Collage iş birliğinde hazırlanan ve şubat ayında New York'ta düzenlenen "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"na değinilen açıklamada, "Koalisyon, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara ve diğer ulusal azınlıklara yönelik devam eden vahşet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yönelik boykot başlatma niyetini ilk olarak orada duyurmuştu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkelerindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kampa sığınan Arakanlı Khin Maung'un, "Buradaki mülteci arkadaşlarım, BM Misyonunun, askerleri toplu tecavüzlerden ve soykırım yaparcasına binlerce sivilin katlinden sorumlu Myanmar ordusunun komutanlarına yönelik uluslararası baskının artırılması için tam vaktinde yaptığı bu çağrıyı büyük bir memnuniyetle karşıladı." sözlerine yer verildi.

Arakanlı blogger Nay San Lwin, "BM Misyonunun, Myanmar ordusu için izolasyon ve desteğin çekilmesi çağrısı çok önemli bir zamanda geldi. Yatırımcıların, buraların, binlerce masum Arakanlının katledildiği ve yüzlerce köylümüzün yakıldığı ve buldozerle üzerinden geçildiği suç bölgeleri olduğunu bilmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan hakları aktivisti Maung Zarni, "Myanmar'ı devletin işlediği suçlardan sorumlu tutmak için uluslararası adalet mekanizmaları araştırılırken, yabancı yatırımcıların yatırımlarını sınırlandırması gerekir." dedi.

Yatırım ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı verilerine göre, Myanmar Yatırım Komisyonu, bu yıl 2,5 milyar dolarlık yabancı yatırım planına onay verdi.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, salı günü, uluslararası topluma, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımlar ve diğer desteklerin kesilmesi çağrısında bulunmuştu.

Misyon Başkanı Marzuki Darusman, Bangladeş, Malezya, Tayland ve Endonezya'ya yaptığı 10 günlük ziyaretin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, Myanmar ordusundaki komutanların izole edilmesi ve soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan güvenilir bir mahkemede sorgulanması gerektiğini vurgulamıştı.

Myanmar hükümetinin ülke içindeki çatışmaları sonlandırmak için gerekeni yapmadığına işaret eden Darusman, hükümetin ayrıca komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan bir milyonu aşkın Arakanlı Müslüman'ın insan haklarını koruyamadığına vurgu yapmıştı.

Darusman, uluslararası toplumu, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımları ve diğer destekleri kesmeye davet etmişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açmasından endişe ediyor.