BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Tuzla Aydınlı Mahallesi muhtarlığını ziyaret etti. Muhtar Nevzat Özsoy'la sohbet eden Yıldırım, kendisini 17 Mayıs Cuma günü düzenlenecek muhtarlarla iftar programına davet etti. Yıldırım, daha sonra rahatsızlığı bulunan Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nin eski muhtarı Mustafa Coşkun'u da evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Gönül Sofrası" iftarları kapsamında, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Üzeyir ve Sultan Tan'ın evinde orucunu açtı. Yıldırım, iftarın ardından kendisini çaya davet eden mahalle sakinleri Adem Dalbay ile İlhami Bozali'nin evlerini de ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, mahallede esnaf ziyaretinde de bulundu. Yıldırım, Sultançiftliği Merkez Camisi'nde teravih namazını kıldıktan sonra Sultangazi Belediyesi'nin ramazan etkinlik alanında düzenlediği 'seçmen buluşması'na katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "Oyları hiç edenlerden 23 Haziran'da hesap soracak mıyız. Sizde bu heyecan, bu coşku oldukça önümüzde kimse duramaz" dedi.