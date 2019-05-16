CHP’li İmamoğlu’ndan tarihi x-ray rezaleti

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CHP'nin İstanbul Büyüküşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu şaibeli seçimle koltuğa oturduktan sonra belediye tarihinde görülmemiş bir rezalete imza attı. '16 milyon İstanbullu'yu kucaklayacağım' diyerek oy isteyen İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediyesi'nden getirdiği güvenlik müdürü Mustafa Akın'a talimat vererek, 18 Nisan'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasındaki başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı koydurttuğu ortaya çıktı. Başkanlık binasının bulunduğu binada ve ana binada zaten x-ray cihazları bulunuyor. Yoğun güvenlik taramasının ardından binaya giriş yapılıyor ve bina içerisinde bir çok güvenlik görevlisi bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı, başkanlık makamı kapısında bulunan x-ray cihazı kaldırttı ve rezaleti ortadan kaldırdı.