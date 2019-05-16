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Dilek Güngör yazdı: İmamoğlu'nun ünvansız turu!

Dilek Güngör köşesinde 'nun Anıtkabir skandalına benzer bir skandala daha nasıl imza attığını adım adım anlattı. İşte Güngör'ün köşesinden Ekrem İmamoğlu'nun macerası...

Giriş Tarihi: 16.5.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 15:45
Dilek Güngör yazdı: İmamoğlu'nun ünvansız KKTC turu!

Bir belediye başkan adayı için fazla tuhaf hareketler.. KKTC'ye git, orada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüş, herhangi bir unvanın olmamasına rağmen şeref defterine imza atıp yüzsüzlük yapmaya devam et...

"Maksadı ne, kime, mesaj veriyor" diye düşünürken gittiği otelin kapısındaki fotoğrafı gördüm.

Bir tarafta Concorde Cyprus Luxury Resort'un ve Zafer İnşaat'ın sahibi Necati Yağcı, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu...

Yağcı'yı tanımayanlar için biraz anlatayım. Adını Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiği dönemde duydum. Derviş'e siyasi çalışmalarını yürütmek için ofis ve araçlarını tahsis etmişti. İlişkiyi de Derviş'in danışmanı merhum Fikret Ünlü'nün kızı halen Koç Holding'de çalışan Oya ÜnlüKızıl'ın kurduğu söyleniyordu. Hatta Oya Hanım'ın eşi de Necati Yağcı'nın şirketindeydi.

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Dilek Güngör yazdı: İmamoğlu'nun ünvansız KKTC turu!
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