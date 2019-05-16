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40 bin kişiyi dolandıran çetenin lideri tutuklandı

dolandırdığı binlerce mağdurun 100 milyon dolardan fazla parasını alan uluslararası çetesinin lideri 'ın başkenti Tiflis'te tutuklandı. Kod adı "None" olan çetenin lideri A.K ile kod adı "Phantom" olan yardımcısı M.K'nın güvenlik güçlerince Tiflis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 21:31
İnternetten 40 bin kişiyi dolandıran çetenin lideri tutuklandı

İnternetten binlerce kişiyi dolandıran uluslararası siber suç çetesinin lideri Gürcistan'da tutuklandı. Gürcistan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kullandıkları yazılım aracılığıyla sanal alemde 40 bin kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandıran uluslararası suç çetesinin çökertildiği kaydedildi.

İKİ YILDIR SÜREN OPERASYON

Açıklamada, çeteye yönelik operasyonun son iki yıldır Gürcistan, Almanya, ABD, Ukrayna ve Moldova iş birliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

Kod adı "None" olan çetenin lideri A.K ile kod adı "Phantom" olan yardımcısı M.K'nın güvenlik güçlerince Tiflis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların çıkarıldığı Tiflis Şehir Mahkemesince tutuklandığı belirtildi.

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"GOZNYM" YAZILIMIYLA SİBER SALDIRI

Açıklamada, çeteye yönelik operasyonda Avrupa Polis Teşkilatının (Eurupol) da yer aldığı belirtildi.

Çetenin yaklaşık 40 bin bilgisayara "GozNym" yazılımıyla siber saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, saldırıya maruz kalanlar arasında hukuk firmaları, uluslararası şirketler ve kurumlar bulunduğu kaydedildi.

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5 RUS FİRARDA

Bu arada Europol'dan yapılan açıklamada ise çetenin üyelerine yönelik Almanya, ABD, Moldova ve Gürcistan'da soruşturmaların başlatıldığı, örgütün 5 Rus üyesinin firarda olduğu bildirildi.

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İnternetten 40 bin kişiyi dolandıran çetenin lideri tutuklandı
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