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Son dakika: 'ta en az 4 terörist öldürüldü

: Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden bölgesindeki operasyonlarda en az 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 16:50
Son dakika: Şırnak'ta en az 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde hava harekatları ile desteklenen operasyonlarda en az 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika: Şırnak'ta en az 4 terörist öldürüldü
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