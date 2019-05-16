Son dakika: Şırnak'ta en az 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde hava harekatları ile desteklenen operasyonlarda en az 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.



HAKKARİ'DE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta en az 2 terörist öldürüldü