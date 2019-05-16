Yunanistan’da 9 DHKP-C’liye beraat

BUGÜN NELER OLDU

Atina Ağır Ceza Mahkemesi 2017'de yakalanan 9 DHKP-C'linin 'terör örgütü üyeliği' ile 'silah ve patlayıcı bulundurmak' suçlarından beraatine karar verdi. 6 sanık 'hafif silah ve maytap bulundurmak', 'sahte evrak' suçlarından 2 yıl 7 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. 5'inin cezası tecil edildi. 2013'teki AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan Hasan Biber'in cezası ise para cezasına çevrildi. Sanıkların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki ziyaretinde saldırı hazırlığı içinde oldukları belirtilmişti. Karara tepki gösteren Türkiye, Yunanistan'ın terör örgütlerine güvenli sığınak olduğunu bildirdi.