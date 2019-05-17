Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan ile yaşlı teyze arasında gülümseten sohbet

Başkan Erdoğan ile yaşlı teyze arasında gülümseten sohbet

Başkan , Cuma namazını Büyük ’nde kıldı. Namazın ardından Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 16:10
Başkan Erdoğan ile yaşlı teyze arasında gülümseten sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ettikten sonra Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla sohbet etti

YOL GÜZERGAHINDA ARACINI DURDURARAK VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol güzergahında aracını durdurarak burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların arasındaki yaşlı bir teyzenin, Erdoğan'la konuşurken yaşadığı mutluluk fotoğraf karesine yansıdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli bir vatandaşla sohbet ettiği görüldü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan ile yaşlı teyze arasında gülümseten sohbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN