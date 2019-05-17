Binali Yıldırım: "Bizi sevmeyenleri de seviyoruz"

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak fotoğraf çekildi.

Binali Yıldırım "Biz herkesi seviyoruz, bizi sevmeyenleri de seviyoruz"

NEDEN EYÜPSULTAN?

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı program için Eyüpsultan'da bulunduğunu söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin startını Eyüpsultan'dan başlattığı hatırlatılan Yıldırım'a "Eyüp Sultan'ın bir anlamı var mı?" diye soruldu. Yıldırım, "Mübarek cuma günü. Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamış. Bu çerçevede buradayız" dedi.

"BİZ BİZİ SEVMEYENİ DE SEVİYORUZ"

Dün katıldığı opera gösteriminde "Her şey çok güzel olacak" sloganlarına gülümseyerek ve alkış yaparak karşılık verdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.

EYT SORUSU

"Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor." yanıtını verdi. Binali Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.