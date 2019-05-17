Bizi içeriden vuranlara bunun hesabı sorulur

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri iftarına katıldı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Kesintisiz operasyon politikasını başlattığımız günden itibaren teröristlere çok büyük zaiyatlar verdirdik. Sadece son 2.5 yıl içinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye komşu bir terör koridoru oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.Yurt dışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbari imkanları kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.Üstesinden geldiğimiz her badireyle iradelerimizi daha da perçinledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik. Operasyonlara karşı bugünün Türkiyesi, dünün Türkiyesine göre tıpkı su verilen çelik gibi artık daha dayanıklı, daha dirençli hale gelmiştir.82 milyon kardeşliğine titrediği sürece Türkiye'ye yönelik saldırılar, milletimizin çelikten iradesi karşısında hezimete uğrayacaktır. Bunun için sadece devlet adamlarına değil, siyasetçisinden iş dünyasına, çiftçisinden emekçisine kadar, sanatçısına kadar herkese önemli görevler düşüyor.(TÜSİADYüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamaları) Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Buna rağmen benzer istatistiklerde Türkiye'nin gerçekten çok iyi olduğu nice alanlar var.Beyefendi; 17 yıl önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri neydi, bugün Türkiye'nin kişi başına milli geliri ne? Sen o gün neredeydin, ekonomik olarak bugün neredesin? O günden bugüne sadece firman ne kadar büyüdü, arkadaşların ne kadar güçlendi, onu hiç masaya yatırmıyor musun?Sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim ama şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim. Zira, biz TÜSİAD'ın kasıtlı olarak Türkiye'yi alt sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonuna sığınmak yerine mesela başlattığımız 2.5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor bunu da kendilerine hatırlatırım. Size burada iş düşmüyor mu? Dev fabrikalarınız var, holdingsiniz. Ne olur 5 tane 10 tane yanına işsiz insanı alsan?Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu eurolar sizleri kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. Bunu da böyle bilin.Ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreç yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Biliyorsunuz, 23 Haziran'da İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimizin değil, tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette. Onlar kendi işlerini bıraktılar, bizimle uğraşıyorlar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz.Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. Hiç kimsenin siyasi hesaplarla Türk demokrasisinde gedik açmaya, 70 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemeye hakkı yoktur.