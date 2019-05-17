Dalga dalga Samsun’a

Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) organizatörlüğünde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde İstanbul-Samsun parkurunda icra edilen "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi" yat ve yelken kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 4 ve 12 Mayıs'ta yola çıkan iki kafilenin ardından, dün sefere çıkan son kafileyi Kalamış'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da aralarında olduğu grup uğurladı. 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak olan ralliye, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği 35 tekne, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü 5 tekne ve Türkiye Rotary "RotaAta Türkiye" olarak 4 tekne ile katıldı. Her 3 grup 19 Mayıs'ta Samsun Tütün İskelesi'nde bir araya gelecek. Törende konuşan Yıldırım, "Boğazın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla İstanbul'dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu'nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu" dedi. Beşiktaş sahilinde ise "Derinlere Saygı Dalış Topluluğu" denizde meşaleli gösteri yapıp, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.



PİRİ REİS YOLA ÇIKTI

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 şehir ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen 182 temsilci genç ve 70 başarılı sporcu Samsun'daki kutlamalara katılmak üzere dün akşam İstanbul'dan Piri Reis gemisi ile hareket etti. Temsilci gençler illerinden ve ülkelerinden getirdikleri toprağı ve Türk bayrağını Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edecek.



SAMSUN'A YAKLAŞTILAR

İstanbul'dan Samsun'a gitmek için denize açılan 15 kişilik Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Dragon Bot Takımı da Samsun'a yaklaştı. Dragoncular, 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Türk bayrağını teslim alarak, 800 kilometre kürek çekerek Sinop'a geldi. Dün sabah yeniden yola koyulan dragoncular bugün Samsun'un 19 Mayıs ilçesinne ulaşacak.



SELANİK'TEN ÇANKIRI'YA

Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı bisikletçiler tarafından Çankırı'ya kadar getirildi. Her ilde yeni bir bisikletçi ekibi tarafından devralınan toprak ve Türk bayrağı 19 Mayıs'ta Samsun'nda olacak. .



ZAHRET NİNEYE 100'ÜNCÜ YIL YÜZÜĞÜ

Samsun Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla hatıra yüzüğüyle onurlandırdığı kişilerden Zahret Başturan (99), eski günleri hatırladığını söyledi. Asarcık ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuğu, 17 torunu ve 12 torununun çocuğu olan Başturan "Atatürk öldüğü zaman çok gençtim, eşim de askerdeydi. Akrabamız gelip, evimizde 'Atatürk öldü' dedi; ama çok sessiz söyledi. Ben de neden çok sessiz söylediğini sordum. O da bize 'Atatürk'ün öldüğünü yabancı devletler duyarsa yeniden ülkemize saldırırlar' diye korktuğunu söyledi. Eğer Atatürk olmasaydı Türkiye'nin adı silinip, giderdi. Türkiye'yi o kurtardı. Ölüm haberini alınca çok üzülmüştüm. Evlatlarımı Atatürk sevgisiyle büyüttüm" diye konuştu. DHA



300 ÖĞRENCİ AY YILDIZ OLUŞTURDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Hacı Malike- Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi'nden 300 öğrenci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. Beden eğitimi öğretmeni Birsen Atmaca, "100 yıldır Atatürk'ün başlattığı milli mücadele ruhu ayakta. Bize onun ilkelerinin, devrimlerinin hala ayakta olduğunu gösterir. 19 Mayıs aslında bir milletin, yeniden doğum günüdür" dedi.



Mustafa KAYA -Hasan DURNA-İlhan DEMİRCİOĞLU-Eray ARPAŞİN / SABAH

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