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'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "-Eruh kırsalında 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı olduğu tespit edildi."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 17:22
Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Raife Kutlak olduğunun belirlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "S¸ehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Siirt'te biri gri listede olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak etkisiz hale getirildi
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