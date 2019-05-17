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yazdı: Büyük kaosun eşiğinde...

bugünkü yazısında ABD'nin 'a saldırı hazırlığı olarak görülebilecek hamlesini ve buna mukabil gerçekleştirdiklerini sıraladı. İşte yazısına "Büyük kaousun eşiğinde" başlığını atan ve "Hazır olmalı ve aklımıza sahip çıkmalıyız." diye bitiren Babaoğlu'nun yazısından önemli tespitler;

Giriş Tarihi: 17.5.2019 09:59
Haşmet Babaoğlu yazdı: Büyük kaosun eşiğinde...

Sormak gerek... Yoksa vakit çok mu yaklaştı? İki yıldır yazıp çizdiğimiz şey; yani dünya tarihinin akış hızı bizi sandığımızdan da çabuk biçimde dehşet günlerinin eşiğine getirdi mi?

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Doğu Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Venezuela, Pakistan, Suriye derken...
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Parmaklar Irak'ı göstermeye başladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Irak ve Suriye'deki birliklerini en yüksek alarma seviyesine geçirdiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdat ve Erbil'deki diplomatlarının bulundukları yerleri terk etmesini istedi.
Almanya, Irak ordusuna eğitim programını durdurdu.
Amerikan ve İngiliz petrol şirketleri Basra bölgesindeki işçilerini tahliyeye başladı.
Ve ilginçtir, olayların tırmanmaya başladığı üç günün sonunda Irak'tan (sembolik önemi büyük) açıklama geldi: "S-400 alacağız."
Bir şeyler olduğu kesin de...
Ne oluyor?

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Haşmet Babaoğlu yazdı: Büyük kaosun eşiğinde...
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