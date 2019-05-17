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taksilerinden eğitimde fırsat eşitliğine dev destek

Günde 2 milyon yolcu taşıyan taksileri, bu defa babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Eğitim Kurumları’nın düzenlediği sınava farkındalık yaratmak için yollara çıktı.

Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:52
İstanbul taksilerinden eğitimde fırsat eşitliğine dev destek

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu'nun talimatı ile Darüşafaka'nın sınav broşürleri 3 binin üzerinde taksiye dağıtıldı. Şoförlerin de müşterilerini bilgilendirdiği sınav ile ilgili İTEO Başkanı Aksu, "Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, binlerce çocuğun hayatını değiştiriyor, değiştirmeye devam ediyor. Bizim de bu güzel hikayelere biraz katkımız olur ise ne mutlu bize." açıklamasında bulundu.

SINAVA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Halen başvuru yapılabilen 26 Mayıs'ta gerçekleşecek sınav Türkiye'nin toplam 24 ilinde gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul ediliyor; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

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İstanbul taksilerinden eğitimde fırsat eşitliğine dev destek
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