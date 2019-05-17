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"Kawa" teslim oldu!

‘Kawa’ kod adlı uyruklu ’lı terörist, ’da askere teslim oldu.

Giriş Tarihi: 17.5.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 17:09
Kawa teslim oldu!

TESLİM OLDU

Doğu Karadeniz'de süren terör operasyonları sonucuna uzun süredir aranan 'Kawa' kod adlı PKK'lı terörist, Giresun'un Güce ilçesi ile Espiye ilçesini bağlayan kırsalda süren operasyonlar esnasında güvenlik güçlerine teslim oldu.

SORGUSU SÜRÜYOR

Teröristin sorgusu şu an devam ederken, uzun süredir aç ve yorgun olduğu görüldü. 'Kawa' kod adlı terörist daha önce bölgedeki birçok çatışma esnasında yakalanamadan kaçmıştı.

ARAS ARANIYOR

Teröristin yanında bulunduğu bilinen 'Aras' kod adlı Aras Aslan adlı teröristin yakalanması için de operasyonlar sürüyor.

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"Kawa" teslim oldu!
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