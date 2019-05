Kirli ittifak ABD’de buluştu

Gezi olaylarına lobi desteği sağlayan New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, ABD'de Türkiye karşıtı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Enstitü, önceki gün ABD'de Türkiye'ye karşı kurulan kumpas davasında FETÖ'nün kuryeliğini yapan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ve HDP'nin ABD temsilcisi Giran Özcan'ın konuşmacı olarak katıldığı panel düzenledi.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da Skype ile bağlandığı panele, terör örgütü propagandası iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. Cem Özatalay ile ihanet bildirisine imza atan akademisyenleri destekleyen Ayşe Bingöl Demir, Chad Kautzer ve Sarah Clarke konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik için hazırlanan afişte CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti.

Panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Cem Özatalay'ın "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla İstanbul Adliyesi'nde 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı öğrenildi. Panelin ABD'li katılımcısı Prof. Dr. Chad Kautzer ise Türkiye'yi katliam yapmakla itham eden ve terör örgütlerine destek veren bildirilere imza atan akademisyenlerin ABD'de deki sözcüsü konumunda. Chad Kautzer de defalarca ihanet bildirisine imza atan akademisyenler için çağrılar yaptı, çok sayıda etkinlik düzenledi.





KAVALA'NIN DESTEKÇİLERİ

Sarah Clarke ise terör örgütlerine verdikleri destekten ötürü ihraç edilen akademisyenlere yakınlığıyla biliniyor. Öte yandan Sarah Clarke Gezi olaylarını finanse ettiği ortaya çıkan Osman Kavala için batı da başlatılan kampanyaların ateşli destekçisi olarak tanınıyor.







KCK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerini insan hakları maskesiyle meşrulaştırmaya yönelik etkinlikleriyle dikkat çeken New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde yerel seçimler ve ihanet bildirgesine imza atan akademisyenlerin durumu konuşuldu.

Panelde konuşmacılar İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verirken, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştiriler gündeme getirildi.

