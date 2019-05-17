PKK'dan sonra FETÖ de İmamoğlu'nu tehdit etti

PKK'dan sonra FETÖ'den de itiraf gibi bir açıklama geldi. PKK'lı Duran Kalkan ve Bese Hozat geçtiğimiz haftalarda PKK adına CHP'li Ekrem İmamoğlu'na "Verilen desteği unutma" tehdidinde bulunmuştu. Bu kez FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçilerinden Emre Uslu sahneye çıktı.

FETÖ'nün adayının CHP'li Ekrem İmamoğlu olduğunu itiraf eden Emre Uslu, FETÖ'ye ait bir sitede şok edici bir yazı kaleme aldı.

Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'dan İmamoğlu’na: "Verilen desteği unutma"



Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün Ekrem İmamoğlu'na tam destek verdiğini itiraf eden Emre Uslu Ekrem İmamoğlu'na 3 şart koştu:

"O halde Cemaat kartlarını açık oynamalı. Üç şart koşmalı: 1) "FETÖ" söyleminden vazgeçen bu söylemi hiçbir resmi ve gayriresmi beyanında kullanmayan partiyi görmek istediğini, 2) İstanbul'da seçmen olan 15 bin KHK'lının hakkını amasız ve fakatsız siyaset kürsüsünden savunacak partiyi görmek istediğini, 3) Hapishanelerde tutuklu 17 bin kadın ve 800 çocuğun hakkı ile hasta tutukluların haklarını savunacak ciddi bir adalet reformu sözü veren partiyi görmek istediklerini açık şekilde deklare etmeliler. "

FETÖ CHP'den desteğini keser ve seçimleri boykot ederse Binali Yıldırım'ın 100 bin oy farkla İBB seçimlerini kazanacağını iddia eden FETÖ'cü hain Emre Uslu "siyaset pazarlık işidir" demekten de çekinmiyor:

İşte PKK'nın Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği açıklamalar

DESTEĞİMİZİ ÇEKERSEK İMAMOĞLU KAYBEDER

31 Mart Yerel Seçimlerinde ise Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki cezaevlerinde CHP'ye çıkan oy sayısı 3 bin 902. Cemaatin sadece cezaevlerindeki mensupları ve onların aileleri Ekrem İmamoğlu'nun arkasından oyunu çekse İmamoğlu seçimleri kaybeder. Böylece doğrudan CHP'ye gidecek oyların CHP'ye gitmezse İstanbul'da Binali yıldırım 100 bin oy farkla kazanır."

ŞARTLARIMIZI KABUL EDERSE TEREDDÜTSÜZ OYUMUZ İMAMOĞLU'NA

Eğer CHP yukarıda sayılan şartları kabul eder ilelebet FETÖ söylemini bırakacağının sözünü verir, KHK'lılar ve kadın ve çocukları açık yüreklilikle savunmaya devam ederse tereddütsüz oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıklamalı. Siyaset pazarlık işidir. Yukarıda saydığım şartlarda yapılacak bir pazarlığın ne ayıp ne günah tarafı var. Cemaatin ileri gelenleri bunu düşünmeli ve önümüzdeki seçimlere kadar kritik karar alırsa en azından iklimi kendi lehine değiştirir.