Sahurda uğurladık sahurda şehit oldu

Adana'da yaşayan şehit annesi Hayriye Demir, canından çok sevdiği oğlu jandarma astsubay üstçavuş İsmail'i izine geldiği 2015 Temmuz ayında sahur vakti Şırnak'a uğurladı. Yine ne acıdır ki, bir yıl sonra yine sahur vakti oğlunun şehit olduğu haberini aldı. Kendisini sahur sofrasında ziyaret eden A Haber'e "Yavrumu sahur vaktinde Şırnak'taki birliğine gönderdim. Tam bir yıl sonra aynı gün ve aynı saatte yine bir bahur vakti şehadet haberini aldım" diyen şehit annesi herkesi ağlattı.

Şehit eşini asker selamıyla uğurladı



'KOMUTANIMDI'

Oğlunun odasını fotoğrafları, üniformaları ve ayakkabıları ile donatıp adeta müzeye dönüştüren gözü yaşlı annenin, "Cep telefonuna oğlumu 'komutanım' diye kaydetmiştim. O benim komutanımdı" demesi yürekleri dağladı. Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde Adanalı şehit annesi Hayriye Demir her sahur vakti şehit oğlunun acısını derinden hissediyor. Çünkü o çok sevdiği oğlu İsmail Demir'i izine geldiği 2015 yılı temmuz ayında sahur vakti Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine uğurladı. Bir yıl sonra ise yine sahur vakti bu kez oğlunun şehit düştüğü haberini aldı. A Haber, şehit annesini sahur vakti Adana'nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti, onun sofrasına misafir oldu. "Oğlumu görev yerine sahur vakti uğurlamıştım. Bir yıl sonra aynı gün, aynı saatte şehadet haberini aldım. Oğlumla gurur duyuyorum" diyen şehit annesi Hayriye Demir, bu sözleriyle herkesi ağlattı.







VATANIMIZ SAĞOLSUN

Şehit babası Arif Demir (63) ve annesi Hayriye Demir, oğullarının odasını onun fotoğrafları, üniformaları ve ayakkabılar ile döşeyip adeta bir müzeye dönüştürdü. Odanın tavanını ise Türk Bayrağı motifi ile süsleyip, ışıklandıran şehit ailesi, oğullarıyla gurur duyuyor.

Oğluyla şehit düşmeden önce iftar vakti cep telefonuyla görüntülü görüştüğünü anlatan Hayriye Demir, "En küçük oğlum Muhammet görüntülü aradı. Yalova'ya tayini çıkmıştı. Oradaki arkadaşlarına iftar yemeği veriyordu. O yorulmasın diye çok fazla görüşemedim. Kendisine hayırlı iftarlar diledim. Sonra yavrumun sahurda şehadet haberi geldi. Eşini, çocuğunu ve askerleri korumak için şehit oldu. En son 2015 yılında Ramazan ayında izine gelmişti oğlum. Sahur vaktinde oğlumu Şırnak'taki birliğine gönderdim, tam bir yıl sonra aynı gün ve aynı saatte şehadet haberini aldım" dedi.



2'Sİ POLİS 3 OĞLUM VAR

Cep telefonuna oğlunu "Komutanım" diye kaydettiği söyleyen gözü yaşlı anne, "O benim komutanımdı. Bana 'Çok iyiyim anam, rahat ol. Şehit olacağım için mi çok korkuyorsun, konuşmuyorsun' diyordu. Ona 'oğlum aklıma bile gelmiyor' diyordum, ama yavrumu bu şanlı vatana şehit verdim. Vatan sağ olsun. Geride 2'si polis 3 oğlum var. Onları da bu vatana veririm. Ülkemle, vatanımla gurur duyuyorum" diye konuştu. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Arif Demir ise "Kahraman, aslan parçası derdim ona. Çok özledim. Evimizin sorumluluğu hep onun üstündeydi. Bana baba yerine hep hafız derdi. Allah onu peygamberimize komşu yaptı. Oğlumla ne kadar gurur duysam azdır. Devletimizi milletimizi içten ve dıştan yok etmek isteyenler var. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.