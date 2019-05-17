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'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü

'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, yaralanan 2 güvenlik korucusudan Reşit Koçak şehit oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 12:26

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda güvenlik güçleri, 3 terörist tespit etti.

Teröristlerin, 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, güvenlik korucuları Mikail Kızıl ve Reşit Koçak yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları, bölgeye sevk edilen helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilip, tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı güvenlik korucularından Reşit Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer korucu Mikail Kızıl'ın tedavisi ise devam ediyor.

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Siirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü
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