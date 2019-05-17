Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Oy kullananlar dikkat! Artık E-Devlet üzerinden öğrenebileceksiniz…

Son dakika haberi: Oy kullananlar dikkat! Artık üzerinden öğrenebileceksiniz…

’da oy kullanacak bireyler ile ilgili son dakika haberi geldi. İstanbul’da seçmenler yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını üzerinden öğrenebilecekler. Her seçim öncesi nereden oy kullanacağını merak eden bireyler için büyük kolaylık sağlayacak. İşte E-Devlet üzerinden öğrenebileceğiniz oy yerleri…

Giriş Tarihi: 17.5.2019 23:18
Son dakika haberi: Oy kullananlar dikkat! Artık E-Devlet üzerinden öğrenebileceksiniz…

İstanbul'da oy kullanacak bireyler için son dakika haberi geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-devlet kanalıyla ulaşabilecek.

"NEREDE OY KULLANACAĞIM?"

Bu arada YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti.

Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Oy kullananlar dikkat! Artık E-Devlet üzerinden öğrenebileceksiniz…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN