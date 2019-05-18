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AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı serbest bırakıldı

'te sosyal medya hesabından, 8 gün önce görev sırasında uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri ile ilgili hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Fatih K, serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 16:41
AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı serbest bırakıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya, Twitter hesabından hakaret ettiği ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen ve dün İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ilçesindeki evinde gözaltına alınan Fatih K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi savcılıktaki işleminin ardından serbest bırakıldı.

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AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı serbest bırakıldı
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