Anadolu’da kazanılan her zafer Müslümanlar’ın gururu oldu

BUGÜN NELER OLDU

TürkTarih Kurumu eski başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü SABAH'a milli mücadele yıllarını anlattı:Milli mücadelede toplumun tüm üyeleri eyleme geçti, birleştirici oldu. Çünkü o toplumun ortak bir tarihidir. Milli mücadele toplumun varoluş mücadelesidir. Arşivler tasnif edilmeli ve bunlar tamamen ortaya çıkarılmalı. Sanki hiç yazışmadan, her şey sözlü olmuşçasına ortada hiç evrak yok. Milli mücadeleyi yapan insanlar Osmanlı bürokrasisinden çıkmış insanlar.yazışma geleneğine sahipler. Bugünkü arşivler Ortadoğu'nun ve Balkanların tüm hazinesi. 100. yıl bu işin dönüm noktası olması gerekir. Başkanlık sistemiyle arşivler Cumhurbaşkanlığı'na bağlanarak birleştirildi. Bu çok önemli bir adım. Arşivlerin kullanılabilir hale gelmesi Mustafa Kemal'i sömürenleri, istismar edenleri ortaya çıkaracak. Mustafa Kemal'in konumunu iyi görmek tarihi de iyi bir şekilde anlatacaktır.Milli mücadeleyi anlamak için yıkılmış bir imparatorluğun altında kalma halini anlamak lazım. Psikolojik bir bunalım var. Günümüz siyasetçileri bile ne zorluklar içinde. O zaman da kaygan bir zemin var.Türkiye'nin varoluş mücadelesinin tüm dünyada yankı buldu- Anadolu'da kazanılan her galibiyetle gurur duyuluyor. Mustafa Kemal "İslam'ın kılıcı" olarak tanınıyor. Hindistan'da Cezayir'de posterleri sokaklarda asılıyor. Bunu söylemekten gurur duyarım. Anadolu insanının mücadelesiyle diğer bir Müslüman gurur duyuyor. Demek ki bir gönül bağı var. Sizi düşünen başka birileri de var orada. Bu köprüyü neden canlı tutmayalım. Hint Müslümanları Anadolu'daki mücadeleyi Avrupa'da siyasi olarak desteklemişlerdir. Bugün de Türk sevgisi birçok ülkede yayılıyor. Bizim için bunlar bir lobidir.