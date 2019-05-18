CHP su indirimine ‘Hayır’ oyu vermiş

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 46'ya varan indirime sahip çıkmaya çalışan CHP'nin meclis grubunun 6 ay önce önce AK Parti grubunun suya indirim teklifine 'hayır' oyu verdikleri ortaya çıktı. Geçen hafta AK Parti'li meclis üyelerinin İBB meclisi toplantısında su fiyatlarında indirim teklifini, 'Biz teklif ettik. İndirim geldi' diyerek sahiplenen CHP'nin maskesi düştü. CHP'li meclis üyelerinin 2018'de yapılan ve İstanbul'da su fiyatlarına 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere konut ve iş yerlerinde yüzde 15 indirim yapılması teklifine karşı çıktıkları ve 'hayır' oyu kulladıkları ortaya çıktı. Buna rağmen CHP'liler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi yaptığı indirimi ise 'Biz yaptırdık' diyerek sahiplenmeye çalıştı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın da geçen kasım ayında yapılan toplantıda indirime karşı çıktığı bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.