İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğundan beri yaptığı gizemli görüşmelerin trafiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli görüşmelerinin perde arkasında neler yatıyor? Gezi kalkışması öncesi Almanya ve Avrupa'daki ziyaretleri... 17/25 Aralık 2013 yargı kumpası öncesi ABD ziyareti... Baykal'ın FETÖ kumpasıyla genel başkanlıktan indirilmesinden sonra 'Beykoz Konakları'nda yapılan gizemli görüşme sonrası genel başkanlığa 'aday değilim' dediği halde, CHP'nin genel başkanlığına adaylığını açıklaması... Ve son olarak da YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'da bir yatta biri ya da birileriyle yine gizlice görüştü. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu 2010 tarihinden bugüne yaptığı gizli görüşme trafiği ve sonrasında yaşananların anlatıldığı özel analiz.

İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğundan beri yaptığı gizemli görüşmeler