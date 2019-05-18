Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğundan beri yaptığı gizemli görüşmelerin trafiği

İşte 'nun genel başkanı olduğundan beri yaptığı gizemli görüşmelerin trafiği

lideri Kemal 'nun gizli buluşmaları siyaset gündemini hep meşgul ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak da lüks yatta yaptı sır görüşmeyle gündeme geldi. Lüks yattaki görüşme ile ilgili kafalarda hala birçok soru işareti var. Kılıçdaroğlu Batı'nın siyasi çevreleriyle neden gizli görüşüyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğu 2010 tarihinden bugüne yaptığı gizemli görüşme trafiği...

Giriş Tarihi: 18.5.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 16:00
İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğundan beri yaptığı gizemli görüşmelerin trafiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli görüşmelerinin perde arkasında neler yatıyor? Gezi kalkışması öncesi Almanya ve Avrupa'daki ziyaretleri... 17/25 Aralık 2013 yargı kumpası öncesi ABD ziyareti... Baykal'ın FETÖ kumpasıyla genel başkanlıktan indirilmesinden sonra 'Beykoz Konakları'nda yapılan gizemli görüşme sonrası genel başkanlığa 'aday değilim' dediği halde, CHP'nin genel başkanlığına adaylığını açıklaması... Ve son olarak da YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'da bir yatta biri ya da birileriyle yine gizlice görüştü. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu 2010 tarihinden bugüne yaptığı gizli görüşme trafiği ve sonrasında yaşananların anlatıldığı özel analiz.

İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğundan beri yaptığı gizemli görüşmeler

Kılıçdaroğlu'nun Kalamış görüşmesindeki isimler tanıdık! Düğmeye bastılar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olduğundan beri yaptığı gizemli görüşmelerin trafiği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN