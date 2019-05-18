Kayıp gazeteciyi arayan askerler suya kapıldı: 2 şehit

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Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre, gazeteci Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede 8'inci günde arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinden 2'si akıntıya kapıldı.Akıntıya kapılan 2 asker, arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Astsubay Mustafa Gidergelmez Gaziantepli, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın ise Çorumlu olduğu öğrenildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Çaykara Vadisi içerisinde, HES inşaat bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürürken maalesef iki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi. Bütün müdahalelere rağmen arkadaşlarımız kurtarılamadı. Biz başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.