Meral Akşener kafaları karıştıran İstanbul seçimi hesabı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 31 Mart seçimleriyle ilgili Safranbolu'da yaptığı açıklama dikkatleri hemen üzerine çekti. Akşener'in İstanbul'daki seçimlere ilişkin verdiği "uçuk rakamlar" kafaları karıştırdı.

Meral Akşener'in 'uçuk' İstanbul seçimi hesabı!

AKŞENER'DEN "UÇUK RAKAMLAR"

Meral Akşener, İstanbul'da 31 Martta yapılan yerel seçimler ile ilgili ilçe ilçe yaptırdıkları bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmenin 3 milyon 700 bine yakında AK Partili seçmenin sandığa gitmediğini belirlediklerini öne sürdü.

Öte yandan Akşener; teşkilatına uyarıda bulunarak, "CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız" şeklinde konuştu.

İŞTE AKŞENER'İN HESABI VE GERÇEKLER...

Oysa 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yapılan seçim sonuçlarına göre; İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 939, kullanılan oy 8 milyon sekiz yüz altmış altı bin 614, sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 1 milyon yedi yüz dört bin 325 olarak kayıtlara geçmişti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bu hesap vatandaşlar tarafından Meral Akşener'e tepki olarak geri döndü. Bir vatandaş Akşener'e "Oy kullanmayan 3 milyon 700 bin AK Parti, 2 milyon 780 bin CHP olmak üzere toplam 6 milyon 480 bin seçmeni nereden buldunuz?" sorusunu yöneltti.

VİDEOYU TWİTTER'DAN KALDIRDI



Akşener, gelen tepkiler üzerine Safranbolu'daki konuşmasının yer aldığı videoyu Twitter hesabından kaldırdı..