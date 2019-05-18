O hainlere tarihi ceza

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK tarafından 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda maç çıkışı Çevik Kuvvet'e yönelik PKK saldırısına ilişkin davada karar çıktı. 14 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklardan bombalı saldırının asli faali konumunda oldukları belirtilen Gülşen Bahadır, Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre ve Tufan Beyhan adlı teröristleri ayrıca, olayda hayatını kaybeden 46 kişiyi "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme" suçundan 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.10 sanığa ise bu eylemlere yardım etme suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları verildi. 4 sanık da "terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme, diğer 9 sanığın dosyasını ayırdı. Öte yandan, dava dosyasında yaralı olarak adı geçen ancak geçen tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'e yönelik saldırıyla ilgili ek iddianame düzenleneceği belirtildi. Aynı sanıklar Ateş'in ölümünden de yargılanacak.Hain saldırı FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasından 3 ay sonra 10 Aralık 2016'da bu kez terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmişti. Saldırıda 39'u polis, 46 kişi şehit olmuş, 243 vatandaş yaralanmıştı.Kararın okunmasından sonra mağdur ve şehit yakınları duruşma salonunda ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirdi. Sanıklar ise jandarma görevlilerinde tek sıra halinde salondan çıkartılırken, bazı sanıklar terör örgütü lehine slogan attı. Bir sanık da zafer işareti yaptı. Bunun üzerine tepki gösteren müştekiler ve şehit yakınları, bir poşet içinde getirdikleri urganları sanıklara fırlattı. Kan döken teröristlerin idam edilmesi gerektiğini söyleyen şehit yakınları, sanık avukatlarına da tepki gösterdi.