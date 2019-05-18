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'da 'dan alçak saldırı

'nın Halfeti içesinde 'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 10:13
Şanlıurfa'da PKK'dan alçak saldırı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Şanlıurfa'da PKK'dan alçak saldırı! Bir polis şehit oldu

İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır.

Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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Şanlıurfa'da PKK'dan alçak saldırı
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