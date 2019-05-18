Siirt’te 3 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Siirt'in Eruh İlçesi Çırav Dağı kırsalında sürdürülen operasyonda bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çatışmada güvenlik korucusu Reşit Koçak şehit olurken, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. 3 teröristten birinin gri kategoride aranan 'Rojbin Gaver Mizgin' kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi. Şehit Koçak ise dün Pervari'de törenle toprağa verildi. Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde ise Agır kod adlı terörist N.D. kıskıvrak yakalandı. Giresun'un Güce ilçesi ile Espiye ilçesi arasındaki kırsal alanda süren operasyonda da uzun süredir aranan 'Kawa' kod adlı terörist teslim oldu.