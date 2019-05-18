TSK'dan acı haber

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında meydana geldi. Türkiye'ye kaçak olarak girmeye çalışan Suriyelilere askerler müdahale etti. Müdahale sırasında Onbaşı Ertuğrul Üstün, kazara ateş alan kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Silah arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Üstün, tüm çabalara karşın şehit oldu.



ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI



Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu haberi, Niğde merkeze bağlı Kayırlı köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, askeri erkan ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir'den alan baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine geldi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.



2 kardeşi bulunan şehit Ertuğrul Üstün, Kayırlı köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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