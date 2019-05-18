U¨lke genelinde 6 bin 947 ekip, 128 ko¨pek ve 29 bin 089 personelin katılımı ile; 18 bin 339 kahvehane/ kıraathaneye,745 dernek ve kooperatife es¸ zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada; 336 s¸ahıs go¨zaltına alındı, 655 aranan s¸ahıs yakalandı, Bin 590 s¸ahıs hakkında yasal is¸lem yapıldı, 250 umuma ac¸ık is¸yeri, kooperatif ve dernegˆe yasal is¸lem yapıldı, 81 is¸yeri kapatıldı.

Ayrıca, 27 adet tombala makinası, 9 adet sigaramatik, 16 adet kumar makinası, 25 bin 342 TL para, 5 adet tabanca, 3 adet av tu¨fegˆi, 3 adet keseci delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 48 adet dolu fis¸ek, bin 190 gr esrar, 704 paket kac¸ak sigara ile c¸ok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kagˆıdı, pul, fis¸ vb. maddeler ele gec¸irildi.