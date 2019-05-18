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U¨lke Genelinde Es¸ Zamanlı Olarak, “ Uygulaması” Gerc¸ekles¸tirildi

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı Asayis¸ Dairesi Bas¸kanlıklarının koordinesinde; genel asayis¸ ve kamu du¨zeninin sagˆlanması, olarak tabir edilen oyunların o¨zellikle Ramazan ayının gelis¸i ile birlikte kahvehane, kıraathane vb. ile dernek ve kooperatif adı altında faaliyet go¨steren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla Tu¨rkiye genelinde 17.05.2019 tarihinde 22:00 –01:00 saatleri arasında “Kumar ve Tombala Uygulaması” yapıldı.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 12:09
U¨lke Genelinde Es¸ Zamanlı Olarak, “Kumar ve Tombala Uygulaması” Gerc¸ekles¸tirildi

U¨lke genelinde 6 bin 947 ekip, 128 ko¨pek ve 29 bin 089 personelin katılımı ile; 18 bin 339 kahvehane/ kıraathaneye,745 dernek ve kooperatife es¸ zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada; 336 s¸ahıs go¨zaltına alındı, 655 aranan s¸ahıs yakalandı, Bin 590 s¸ahıs hakkında yasal is¸lem yapıldı, 250 umuma ac¸ık is¸yeri, kooperatif ve dernegˆe yasal is¸lem yapıldı, 81 is¸yeri kapatıldı.

Ayrıca, 27 adet tombala makinası, 9 adet sigaramatik, 16 adet kumar makinası, 25 bin 342 TL para, 5 adet tabanca, 3 adet av tu¨fegˆi, 3 adet keseci delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 48 adet dolu fis¸ek, bin 190 gr esrar, 704 paket kac¸ak sigara ile c¸ok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kagˆıdı, pul, fis¸ vb. maddeler ele gec¸irildi.

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U¨lke Genelinde Es¸ Zamanlı Olarak, “Kumar ve Tombala Uygulaması” Gerc¸ekles¸tirildi
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