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ilçe başkanlığına ’li ve havai fişekli saldırı

Kayapınar İlçe Başkanlığına ’li ve havai fişekli saldırı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 00:45
Ak Parti ilçe başkanlığına EYP’li ve havai fişekli saldırı
Olay, Diyarbakır Kayapınar İlçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saat 22:15 civarı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatına EYP ve havai fişekli saldırı meydana geldi. Saldırı esnasında atılan 2 EYP'den biri patlarken diğeri bomba imha ekipleri tarafından imha edildiği öğrenilen saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı oluşmazken olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
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Ak Parti ilçe başkanlığına EYP’li ve havai fişekli saldırı
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