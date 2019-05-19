Avcılar'da Binali Yıldırım'a yoğun ilgi!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıkta yapılan usulsüzlükleri anlattı.

Binali Yıldırım Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, 23 Haziran için seçimleri için vatandaşların merak ettiği tüm soruları anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Binali Yıldırım, Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldiği anlara dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım paylaşımında, "Vatandaşlarımız sordu, bizler de cevapladık. Akıllarında kalan soruları gidermek için yapılan usulsüzlükleri tane tane anlattık. 23 Haziran için bıkmadan usanmadan tüm merak edilenleri anlatmaya devam edeceğiz. Her şey güzel İstanbul'umuzun akıbeti için." ifadelerine yer verdi.

GENÇLERLE BULUŞTU



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da gençlerle buluşup sohbet etti. Daha sonra da vatandaşlarla sahur yaptı. Bir süre gençlerin bulunduğu masaları dolaşarak sohbet eden Yıldırım, gençlerle tavla oynadı. Çekişmeli geçen tavla oyununu Yıldırım kazandı. Mekanda gençlerle bol bol fotoğraf çektiren Yıldırım sohbet etti.

VATANDAŞLARLA SAHUR YAPTI



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gençlerin bulunduğu kafeden ayrılarak vatandaşlarla sahur yapacağı mekana yürüyerek gitti. Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, insanlarla tokalaşarak bol bol özçekim yaptı. Vatandaşlarla sahur yapan Yıldırım daha sonra buradan ayrıldı. Yıldırım'ın Avcılar ilçesindeki ziyaretlerine Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve partililer eşlik etti.