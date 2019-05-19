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'taki 'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi

'ın başkenti 'taki 'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından birkaç gün önce Irak'ta acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini vermesinden sonra yaşanması dikkat çekti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 21:41
Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

ABD, PERSONELİNE "ÇEKİLİN" TALİMATI VERMİŞTİ

Öteyandan, saldırının ABD tarafından yapılan uyarıların ardından gelmesi dikkat çekti.

Birkaç gün önce, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Irak Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'ndaki vize işlemlerini geçici bir süre için askıya aldığını ve ülkede acil olarak görev yapmayan personelin ABD'ye dönüşü için ulaşım imkanının en kısa sürede sağlanacağı belirtilmişti.

"Irak'ın içinde yer alan ABD'li iş yerlerinden uzak durun." denilen açıklamada, güncel bilgiler için yerel basının izlenmesi tavsiyesi de yapılmıştı.

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Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi
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