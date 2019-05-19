Hepimiz seferber olduk ama kurtaramadık

BUGÜN NELER OLDU

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 10 Mayıs günü uçurumdan dereye düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Trabzon'un Çaykara ilçesi Çamlıkaya HES bölgesinde akıntıya kapılarak şehit olan 2 askere ilk ulaşan muhtar Gültekin Gül yaşadığı o anları anlattı. Askerlerin suya kapıldığını arabasıyla yolda seyir halinde iken gördüğünü belirten Gül, askerleri dere boyunca aracıyla takip ettiğini söyledi. Muhtar o anları şöyle anlattı: Birisini dere karşıya atmıştı. Oğluma sen onu kolla dedikten sonra ben de diğerinin peşine düştüm. Yaklaşık 100 metre aşağıda dere onu da kenara attı. Gelenler aşağı doğru gidiyordu. Onlara bağırdım 'İkisi de burada' diye. Beraber dereye indik. Karşıya geçmek mümkün değildi. Derenin önünde bulunan uzun bir ağacı, ağaç motoru ile yıktık. O an korku falan hiç düşünmeden ağacın üzerinden koşarak karşıya geçtim. Doktor azgın sulardan dolayı yanımıza gelemiyordu. Karşıdan söyledi, biz kalp masajı yaptık. Onu o şekilde bırakarak diğerine gittik. Diğerini de üç kişi tuttuk, kenara çektik. Ancak vefat etmişti. Kurtarmayı çok isterdim, milletçe üzgünüz. Ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.Trabzon'dakayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarını yürütürken, akarsuya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya ve Üstçavuş Mustafa Gidergelmez toprağa verildi. Şehit Kapaklıkaya'nın naaşı, memleketi Çorum'da toprağa verildi. Şehidin ailesinin isteği üzerine şehit Kapaklıkaya'nın tabutu açılarak, yüzü gösterildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kapaklıkaya'nın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Şehit askerlerden evli ve 1 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in cenazesi ise binlerce vatandaşın katılımıyla memleketi Gaziantep'in Islahiye ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Şehit astsubayın babası Şemsettin Gidergelmez'in oğlunun fotoğrafını öpüp "Kara gözlüm neden bana öyle bakıyorsun" diyerek gözyaşı dökmesi cenazeye katılanları hüzne boğdu.