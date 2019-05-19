Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Piri Reis gemisinde Samsun’a varış heyecanı

gemisinde ’a varış heyecanı

81 ilden ve yurtdışından 182 genç, ’nin 100’üncü yılında gemisiyle İstanbul’dan ’a yaptıkları yolculukta ecdadın kazandığı şanlı zaferlerin gururunu yaşıyor. Gemiyi Başkan Erdoğan karşılayacak

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Piri Reis gemisinde Samsun’a varış heyecanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı kapsamında Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Perşembe akşamı Samsun'a yola çıkan 182 öğrenci gururulu. Sarayburnu'ndan yola çıkan gemi ilk günde Bartın, Amasra açıklarına ulaştı. Gece odalarında konaklayan öğrencilerin bazıları sahura kalkarken, bazıları da sabah kahvaltısı ile güne başladı. Öğrenciler günün ilk saatlerinde gemide kurulan Atatürk'ün Bandırma Vapurundaki odasını temsilen yapılan bir odayı gezdi. Öğrenciler odada bulunan çok sayıda Atatürk fotoğraflarını inceledi. Gemideki öğrencilere Nutuk ve Tarık Buğra'dan 'Küçük Ağa' romanı dağıtıldı. Bazı öğrenciler geminin çeşitli katlarında kitaplarını okuyarak, yolculuklarına devam etti. Öğrencilerle birlikte yolculuk yapan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, "Gemimizde bulunan öğrencilerin dolu dolu bir yolculuk geçirmeleri için sürekli çeşitli sanat etkinlikleri yapılıyor. Gemide bulunan tüm öğrencilere 'Amatör denizci ehliyeti' verilmesini Ulaştırma Bakanlığı'yla birlikte kararlaştırdık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Piri Reis gemisinde Samsun’a varış heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN