Piri Reis gemisinde Samsun’a varış heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı kapsamında Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Perşembe akşamı Samsun'a yola çıkan 182 öğrenci gururulu. Sarayburnu'ndan yola çıkan gemi ilk günde Bartın, Amasra açıklarına ulaştı. Gece odalarında konaklayan öğrencilerin bazıları sahura kalkarken, bazıları da sabah kahvaltısı ile güne başladı. Öğrenciler günün ilk saatlerinde gemide kurulan Atatürk'ün Bandırma Vapurundaki odasını temsilen yapılan bir odayı gezdi. Öğrenciler odada bulunan çok sayıda Atatürk fotoğraflarını inceledi. Gemideki öğrencilere Nutuk ve Tarık Buğra'dan 'Küçük Ağa' romanı dağıtıldı. Bazı öğrenciler geminin çeşitli katlarında kitaplarını okuyarak, yolculuklarına devam etti. Öğrencilerle birlikte yolculuk yapan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, "Gemimizde bulunan öğrencilerin dolu dolu bir yolculuk geçirmeleri için sürekli çeşitli sanat etkinlikleri yapılıyor. Gemide bulunan tüm öğrencilere 'Amatör denizci ehliyeti' verilmesini Ulaştırma Bakanlığı'yla birlikte kararlaştırdık" dedi.