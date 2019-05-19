BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Yıldırım, Kartal heykelinin yanındaki Türkiye Gençlik Birliği'nin standını da ziyaret etti. Ziyaret sırasında bazı kişiler ise "her şey çok güzel olacak" şeklinde slogan attı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, atılan slogana ilişkin, "Bu demokrasinin güzelliği. İnsanlar düşüncelerini ifade edebilir. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez" dedi.