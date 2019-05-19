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TÜSİAD'ın demokrasi karnesi zayıf notlarla dolu!

bugünkü yazısında geçtiğimiz hafta yaptığı anti demorkatik çıkışla tepki toplayan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamalarını ve TÜSİAD'ın demokrasi karnesini masaya yatırdı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 19.5.2019 11:18
TÜSİAD'ın demokrasi karnesi zayıf notlarla dolu!

Başkan Erdoğan son birkaç gündür gittiği her yerde TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın sözlerine cevap veriyor:

"TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın -bunu bu şekilde açıklamak istemezdim- buram buram demokrasi hazımsızlığı ve istatistik cinliği yapan konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu kişi bizi istatistik eğrileri üzerinden vurmaya çalışıyor. Dışarıdan vuran vuruyor ama içeriden vuranlara günü gelir hesabını da sormasını bilirim." Bu cevapta sadece sitem yok, ağır suçlamalar da var.

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Bu "kavga" aslında Türkiye'deki derin dönüşümün ve siyasi mücadelenin bir uzantısı. Bir anlamda Türkiye, bir kez daha Başkan Erdoğan'ın temsil ettiği sivil siyasetle, kurulduğu günden beri darbelerin destekçisi olan TÜSİAD arasında yaşanan kavgaya tanık oluyor. Bu yeni de değil, ne zaman sivil siyaset güçlense, zinde kuvvetlerle birlikte büyük patronların harekete geçtiğini gördük. Tesadüf (!) bu ya, bu hareketlenmeler küresel güç merkezlerinin kuşatmasıyla da örtüşüyor.

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TÜSİAD'ın demokrasi karnesi zayıf notlarla dolu!
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