Akıncı Üssü davasında savunma yapan sanıklar, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimin yaşandığı dönemde MEBS Okulu'nda kursiyer teğmen olan Şuayip Aksoy savunma yaptı.

Aksoy, iddiadan öteye geçmediğini ve hukuki dayanağı olmadığını savunduğu mütalaayı reddettiğini söyledi.

15 Temmuz akşam saatlerinde Kızılay'da bir kafede oturduğu sırada 22.00 civarı bölük komutan vekilinin, derhal birliğe gelmelerine yönelik WhatsApp grubuna mesaj attığını anlatan Aksoy, tabur komutanı Metin Bilgici'nin emri olduğu belirtilen talimat üzerine kurs gördüğü MEBS Okulu'na gittiğini ifade etti.

Aksoy, nizamiyeden içeri alınmadığını, bunun üzerine bölük komutan vekilini, o açmayınca da tabur komutanı Bilgici'yi aradığını vurgulayarak, onun da kendisine beklemesini emrettiğini öne sürdü.

Bir süre sonra tabur komutanı ve diğer kursiyerlerin araçlarla çıktığını, kendisinin de bir arkadaşının arabasına bindiğini aktaran Aksoy, buradan Bilgici'nin aracını takip ederek Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Aksoy, üste tabur komutanının emriyle gruplara ayrıldıklarını, buradan iç nizamiyeye götürüldüklerine işaret ederek, sonra kendisi ve birkaç kursiyerin lojman nizamiyeye sevk edildiklerini aktardı.

Sivil kıyafetli, teçhizatsız ve silahsız olduğu için nizamiye gerisinde beklemesinin istendiğini iddia eden Aksoy, bir süre sonra gelen seslerden dolayı nizamiyeye yaklaştığını ve toplanan bazı vatandaşları gördüğünü söyledi.

Aksoy, karışıklıktan dolayı iç nizamiyeye geçtiğini, bu sırada Binbaşı Emre Salim Kaya'nın aradığını, illegal bir girişim içinde bulunduklarını ve geri dönmelerini emrettiğini bildirdi.

Bu sırada bir şok yaşadığını ve ardından iç nizamiyedeki diğer kursiyerlerle görüştüğünü, sonra da diğer arkadaşlarına haber vermeye çalıştıklarını savunan Aksoy, çıkmak için fırsat buldukları sabah saatlerinde üsten ayrılıp MEBS Okulu'na döndüklerini kaydetti.

"DARBEDEN HABERİMİZ OLMADI"

Darbe girişimini 03.00'te, illegal bir girişimde olduklarına yönelik bilgi verilene kadar bilmediğini ileri süren Aksoy, suçlamaları kabul etmedi.

Aksoy, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot üsteğmen Hasan Kepez de suçlamaları kabul etmediği savunmasında, 15 Temmuz'da uçuş yaptıktan sonra filo da brifing için beklerken kursiyerlerin ayrılmamasına yönelik anons yapıldığını söyledi.

Filo komutanı Hakan Karakuş'un terörle mücadele harekatı olacağından, kursiyerlere de görevler verileceğinden bahsettiğini anlatan Kepez, kendisine otopark bölgesinden geçecek olanları yönlendirmek için görev verildiğini ifade etti.

Karacı teğmenler gelince otoparktan ayrılıp filoya gittiğini, dinlendiği sırada da kuleye gitme emri verildiğini iddia eden Kepez, kuleye de Nihat Altıntop yarbay gelince, kendilerini dışarı çıkardığını bildirdi.

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Kepez, yine filoya geçtiklerini, sabah olunca F-16 ve top sesleriyle irkildiğini, ardından kursiyerlerin ayrılabileceği söylenince lojmandaki evine gittiğini kaydetti.

Su ve elektrikler kesik olduğu için, ayrıca öğleye doğru pist de bombalanınca lojmandan çıkış yaptığını belirten Kepez, 27 Temmuz'a kadar telefonla yoklama verdiğini söyledi.

Kepez, 27 Temmuz'da birliğe çağrılarak gözaltına alındığını ve darbe girişimine karışmadığını savundu. Kepez de tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.