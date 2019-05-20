Ankara şehidini bağrına bastı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin cenazesi Ankara'da defnedildi. Şehit Kayadibi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Özel Harekat polisleri, şehit arkadaşlarının naaşını tören mangasından alarak cenaze nakil aracına kadar tekbirlerle taşıdı. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan, CHP Milletvekili Levent Gök, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin naaşı, Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.