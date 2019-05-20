CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun itttifak ortağı Meral Akşener'e "NAMUSSUZ" dediği ortaya çıktı

İTTİFAKI ÇATLATACAK SÖZLER

Millet İttifakı'nın ortakları CHP ile İyi Parti arasında zaman zaman gerilimler yaşanmıştı ama bu haberle iki partinin arasına kara kedi girecek gibi…

"NAMUSSUZ" DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Meral Akşener'e yönelik skandal sözleri ortaya çıktı. Verdiği bir röportajda Akşener'i "geçmişin kirli siyasetçisi" olarak niteleyen Canan Kaftancıoğlu, "Akşener'in geçmişte namussuz ve aktif siyaset yaptığı dönemlerdeki duruşunu unutmayanlardanım" demiş! İşte haberin tüm ayrıntıları…

Canan Kaftancıoğlu’ndan Meral Akşener’e ağır hakaret