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'dan Dünya Yetimler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , "Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 15:39
Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla açıklama yapan Emine Erdoğan, "Bugün dünyada 400 milyondan fazla yetim çocuk var. Her biri hayata tutunmaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, "#DünyaYetimlerGünü" etiketiyle paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu."

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Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı
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