Hz. Muhammed ve Erdoğan’a hakaret eden savcıya dava

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Önceden Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı yapan Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ferhat Bozkurt'un Kadıköy Cumhuriyet Savcısı olduğu sırada müşteki Hülya Okur ile 2011 yılında tanıştığı ve aralarında yakın bir ilişki olduğu belirtildi. Hülya Okur'un ifadesinde Bozkurt'un kendisine yönelik 2017'de hakaret ve tehdit suçlarını işlediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında ise şeref ve saygınlığa yönelik hakaret içeren sözler söylediğini ileri sürdüğü kaydedildi. İddianamede, atılı suçlara ilişkin sözlerin kayıt altına alındığı ses ve görüntü kayıtlarının çözümüne yönelik bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı kaydedildi. Bozkurt hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama", "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama", "Hakaret" ve "Silahla Tehdit" suçlarından ceza talep edildi.